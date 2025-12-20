北捷傷者中有HIV感染者 疾管署：病毒量「已低到測不到、感染率低」

記者簡浩正／台北報導

疾管署下午舉行臨時記者會，左至右為北市衛生局長黃建華、衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

桃園一名27歲男子張文昨（19）日傍晚在北捷台北車站及中山站外隨機砍人，釀成4死（含兇嫌）11傷悲劇。不料，今（20）日傳出一名遭砍傷民眾疑似是愛滋感染者。對此，衛福部疾管署今日下午表示，上午經北市衛生局確認有名傷者感染HIV，該傷者為長期穩定控制屬於測不到範圍，不過仍針對有暴露風險民眾預防性投藥，提醒民眾於72小時內盡速前往醫院。

桃園市27歲男子張文昨日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

疾管署今日下午舉行臨時記者會，衛福部長石崇良說明，昨日台北市隨機襲擊事件，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷之民眾為已通報並服藥穩定控制之HIV感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺而遭受血液暴觸到傷口或黏膜之民眾，疾管署已成立此事件之暴露後諮詢和公費投藥專案，並與北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞說明，該民眾是服藥穩定控制HIV感染者，病毒量已經低到檢測不到，感染他人風險相對很低。但血液透過兇器暴露傷口黏膜風險仍不可忽略，預防用藥可以將風險降至0，所以啟動上述專案。



羅一鈞說，如有事件發生時正在誠品生活南西店之民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（例如：眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

