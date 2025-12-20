北捷傷者失去意識前交代「我愛家人」 目擊女網友感慨：他真的盡力了

一名女網友當時正好在中山商圈，親眼目睹嫌犯張文行兇，她昨日在社群平台Threads 還原當時經歷，引發討論。 圖：翻攝自 Threads 帳號 @linjunying066

[Newtalk新聞] 台北車站和中山昨日（19日）發生連續攻擊事件，造成多人死傷。一名女網友當時正好在中山商圈，親眼目睹嫌犯張文行兇，她昨日在社群平台Threads還原當時經歷，表示目睹兇嫌張文砍傷一人後繼續往前走，該名傷者倒下後，一群人立刻上前幫忙止血，但只感覺對方意識逐漸消失，甚至還說「記得跟我爸媽說我很愛他們！」然而，該名傷者最後在昨晚不幸逝世。她今日表示，死者家屬已經聯繫上她，她也說：「他直到最後一刻都很努力撐著，我想他真的盡力了。」

該名女網友在社群平台Threads 發文表示，工作關係剛好在中山站附近，下班後停留逛街時，突然有兩個女生衝進來，對著店員大喊有人拿刀。她看向店外，發現一群人正向反方向奔逃，接著目睹兇嫌全身黑衣，拿著刀見人落單就砍。「當時他離我們不遠，我親眼目睹他砍了一個人後繼續往前走，甚至走了幾步還停下來回頭看我們的方向。」

女網友描述，看到被砍的路人倒了下來，一群人立刻衝過去，她趕緊脫下外套幫忙止血，不停打110、119，還瘋狂講話希望他能撐過去，但只感覺到對方意識逐漸消失，甚至還告訴她們：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」她則忍不住回：「你不會死！撐下去！」

救護人員到場後，現場血跡斑斑，她的手上也沾染了些許血跡，事後仍心有餘悸並自責落淚，心想「當下可以阻止那個人就好了」。社群上不少網友留言安慰，説她「已經盡力了」，勸她不要自責。不幸的是，該名傷者昨晚依舊傷重不治。女網友今日更新消息表示，得知該名傷者已經離世，對方的親戚、同事有聯繫上她，她也請他們轉達那句話給死者的父母，並表示：「他直到最後一刻都很努力撐著，我想他真的盡力了。」

