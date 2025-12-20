北捷傷者證實為「HIV感染者」 疾管署祭措施降低感染風險

北捷攻擊案傳出1名遭砍傷民眾為愛滋感染者。(翻攝畫面)

台北捷運站昨（19日）傍晚發生隨機砍人事件，造成嚴重傷亡。衛生福利部部長石崇良今（20日）說明，其中一名傷者為已通報，並服藥穩定控制的愛滋感染者，由於事件現場可能有其他民眾因凶器或血液噴濺，接觸到傷口或黏膜，疾管署已成立暴露後諮詢與公費投藥專案，降低感染風險。

疾管署今（20日）針對隨機砍人事件舉行臨時記者會，衛生福利部部長石崇良說明，據醫院及衛生局掌握，其中1名傷者為已通報並服藥穩定控制的愛滋感染者，因該事件有其他可能因凶器或現場血液噴濺，進而遭受血液暴觸到傷口或黏膜的民眾，疾管署已成立暴露後諮詢與公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署署長羅一鈞表示，如有在事件發生時，正在誠品生活南西店，且遭砍傷或血液暴觸到傷口、黏膜而尚未就醫的民眾，請撥打24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥。如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

臺北市政府衛生局黃建華局長指出，針對住院的傷患，台北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，若經評估確認後需要投藥，也將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥。因血液暴觸感染愛滋的機率極低，因此預防投藥安全有效，投藥完成後可再將感染機率降低至0，請受影響民眾不必過度擔心，也請社會不要肉搜傷者，以免增加心理調適壓力。

