北捷優先座出腳踹人 Fumi阿姨聲明異議 罰鍰減至4000元定讞

台北捷運去年9月底發生「優先席」讓座引發的肢體衝突。人稱「Fumi阿姨」的乘客不滿73歲曾姓婦人強逼讓座並敲打其膝部，出腳將對方踹開。警方認定「互相鬥毆」，依《社會秩序維護法》開罰6000元，但Fumi阿姨主張正當防衛，新北地方法院採信，日前撤銷6000元處分，改裁定4000元，全案確定。

裁定書指出，2025年9月29日下午4時，Fumi阿姨於捷運信義安和站車廂內，遭曾姓婦人要求讓出座位。曾婦持裝有金屬容器的提袋，四次撞擊Fumi阿姨膝部。Fumi阿姨隨即將手中物品交給旁人，出腳將曾婦踹至對面空位。

警方事後依《社會秩序維護法》第87條，以「互相鬥毆」為由裁罰Fumi阿姨6000元。Fumi阿姨不服，主張自己是遭多次侵擾後才出腳制止，應屬正當防衛，且雙方均未受傷，並非互毆，原處分裁罰過重。

法官調閱監視器畫面認定，曾婦確實持提袋攻擊，但在第四次攻擊被Fumi阿姨擋下後，曾婦的攻擊行為已停止。Fumi阿姨隨後再出腳踹人，已不符合「現在不法侵害」的正當防衛要件。法官認為，雙方雖未受傷，但確有互加暴行於人的事實，構成「互相鬥毆」，對公眾場所秩序造成影響。

法院審酌Fumi阿姨過去無不良紀錄，且案發後坦承行為，未再有滋擾表現，認定原先6000元罰鍰過高，撤銷原處分，改裁處4000元罰鍰，不得再抗告。

