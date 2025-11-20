北捷優化車廂挨轟 她見危險一幕嚇壞 網：意圖使人摔倒

北捷近日推出「空間優化列車」，移除板南線列車車廂部分座椅、第2至第5節車廂中央立柱，不過一名女網友表示，遇到過視障者上車後抓不到中央立柱的情況，認為新政策對視障者、身障者來說相當危險，也有人直言北捷這決定是「意圖使人摔倒」。

一名女網友在社群平台Threads上發文表示，搭板南線時遇到帶著導盲犬的視障人士，進入車廂後想要伸手扶中間的立柱，卻撲了空，還驚訝地發出「咦」的聲音，這時他才注意到立柱被移除，一整片中央區域都沒有把手。

原PO趕緊把視障人士引導至右邊兩步的位置，讓對方抓住上方的桿子。他好奇詢問，移除立柱後的中間區塊，對視障和身障者來說似乎有點危險，是不是要想辦法改善一下？

貼文一出引起大批網友討論，不少人認為移除立柱不妥，「拿掉一堆可以握的地方根本意圖使人摔倒」、「中間沒有立柱真的很危險，對一般人也很危險啊」、「我也覺得拿掉中間立柱，對身體弱勢的人群還蠻危險的」、「不懂為什麼要拿掉柱子跟椅子，都快沒地方扶跟坐了，是要大家在捷運裡東倒西歪嗎」。

對此，北捷也在底下留言，指針對視障旅客，站務人員會引導至靠近門邊的座位或有扶手處以利抓握，拆立柱不太會有影響，需要引導的旅客可至詢問處或透過客服電話，預先安排人員至出口引導進站，抵達目的地後，也會派員接續引導轉乘或出站。

至於為何要拆除板南線部分車廂立柱與座椅？北捷表示，是參考韓國、日本及新加坡的營運經驗後所做的決定，除了優化空間與輪椅旅客、娃娃車出入動線外，還能提升載客運能，加速疏運尖峰人潮。列車第1及第6節車廂仍有保留立柱，第2至第5節車雖移除，但有在每節車廂車門處上方新增6個橫向扶桿，並在車門旁及座椅處，再增設扶手供旅客抓握。

