北捷兇嫌張文桃園老家被搜索 父母再度北上協助釐清案情

警方陪同張文的父母返回楊梅住家。(記者周敏鴻攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕27歲男子張文昨天在台北捷運兩站丟擲煙霧彈、持刀砍人，案發後張的父母前往台北市配合警方調查，警方詢問結束後，張的父母於凌晨0點48分由警方陪同，回到桃園市楊梅區的住家，配合警方後續帶走張文在家中的舊手機與電腦的搜索行動。

警方的搜索行動直到今天凌晨3點多才結束，後續還要解鎖手機與電腦進一步調查，據指出，張文久未回楊梅的父母住家、也鮮少聯絡，只留下部分物品放在該處。

張的父母後續再度由警方陪同北上，警方透露，仍有案情須他們協助釐清；警方案發後迅速派員到張的父母住家，但因張的父母不在、已北上配合調查，住家沒人，警方於是守在屋外，直等到張的父母返家，警方才持搜索票進入屋內搜索。

