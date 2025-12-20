北捷兇嫌張文砍人釀4死11傷 中捷英雄「長髮哥」嘆：悲傷到不行

張文頭戴防毒面具作案。（圖／翻攝畫面）

台北市19日傍晚發生連續攻擊事件，27歲男子張文頭戴防毒面具、穿著防護裝備，使用汽油彈、煙霧彈並持刀在台北車站M7出口、中山捷運站及南京西路一帶犯案，造成4人死亡（含張文）、11人受傷。對此，去年（2024年）5月於中捷砍人案英勇上前與兇嫌洪男博鬥的「長髮哥」許瑞顯也發聲，感嘆「悲傷到不行」、「對太多東西難過、無力陳述」。

中捷「長髮哥」許瑞顯。（圖／報系資料照）

在北捷砍人案發生後，「長髮哥」在Threads發文表示，「不是啊，為什麼越來越過分了？真的是希望大家都平平安安欸！」

廣告 廣告

「長髮哥」也說到，「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「感謝你當初挺身而出」、「謝謝有你，中捷欣梅爾」、「當時感謝有你，北車也有一位，不幸的是他走了」、「北車也有勇者出手，但遺憾的是他光榮戰死了」、「這才是長刀，可以的話，跑愈遠愈好」、「這次殺人犯根本有備而來，穿護具還拿超長一把刀，先保護好自己，然後叫大家趕快跑比較好」。

也有人指出，「這次任務不是你的，放下吧」、「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞了」、「台灣社會慶幸有你，總之，謝謝你，先休息吧～」、「如果不適的話，還是要尋求諮商師的幫助喔，好好照顧自己」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

年輕人想換新家具「長輩堅持原木」 網友曝：用到人走木還在

張文持刀隨機攻擊 路人直擊慘況！傷者倒下吐：跟我爸媽說我愛他們

警搜張文老家帶走三樣「關鍵物品」 恐攻男父母再北上配合調查