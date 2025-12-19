北捷兇嫌張文連日行跡曝光！被圍捕當場脫掉裝備墜樓不治

〔記者劉慶侯／台北報導〕警方偵辦昨(19)日捷運台北車站M7出口通道、南京西路誠品百貨等處，多位民眾遭惡匪張文恐怖襲擊殺人案，北市警專案小組連夜調閱各案發地點等相關處所監視錄影畫面、目擊民眾查訪，再次確認北車及誠品等多處案發現場均是張文一人所為。

至於張文為何會墜樓，專案小組調查，當中山分局員警和民眾追捕至5樓時，張文疑是認為自已無法逃逸，才興起死意，於是假裝配合自行丟下刀械和戰術背心及裝備，藉以鬆懈警方衝上前逮捕，才得以在警方尚未來得及發動逮捕壓制行動下，轉身墜樓。

專案人員調閱自張文17日入住北市南京東路的商旅準備伺機作案，及至19日開始在北市公園路和中山區等四處縱火，及隨後前往北車M7出入口和捷運中山站等作案行跡，他都是單身一人獨自行動，甚至未曾與其他人有過交談或互動。

此外，張文在南京西路誠品丟擲煙霧彈和砍傷路人時，中山分局交通分隊林姓員警，正巧在案發處所外的南京西路北側疏導交通，發現民眾呼喊砍人，並目睹犯嫌1人進入南西誠品內，於是協同保全人員入內追緝犯嫌。

專案小組表示，林員等人追捕中，在頂樓發現張文，對方見無路可逃，只得棄置刀椷及戰術背心等裝備，隨後墜落在一樓停車場處，經送醫不治，雙方並未發生打鬥等情事。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

