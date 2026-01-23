北捷全線戒備！117站備妥滅火工具 公告：進站勿使用行動電源

有鑒於近期國內外捷運系統接連傳出旅客行動電源自燃冒煙，台北捷運表示，全線117個車站已配置行動電源滅火緊急應變工具，供站務人員第一時間處置，並呼籲旅客進入捷運範圍內勿使用行動電源且妥善保管。

台北捷運指出，若旅客因使用或保管不慎致發生失火等情事，實質造成公共危險，將依法究辦並進行求償；北捷也強調，相關事件除影響行車安全，亦可能引發其他旅客恐慌。

北捷並說明，板南線列車1月16日晚間曾發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑後引起恐慌，車上約450名旅客須換乘後續列車，相關狀況也凸顯車廂內突發冒煙事件對乘客秩序的影響。

同樣的情形也出現在海外，日本東京地鐵日比谷線21日上午傳出列車車廂內行動電源起火，媒體報導火舌狂竄「幾乎燒到頭部高度」，導致日比谷線一度全線暫停行駛，所幸無人傷亡。

台北捷運公司表示，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但基於公共安全，將正式公告並宣導旅客進入捷運系統勿使用行動電源充電；同時提醒應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源。

台北捷運公司也呼籲，如行動電源出現變形或異常發熱，勿帶入捷運系統，以降低在密閉空間內發生冒煙或起火風險；北捷盼旅客隨時留意隨身電子產品狀態，以維護大眾運輸安全與搭乘秩序。

依消防專業指導，鋰電池一旦發生熱失控，可將起火的行動電源完全浸泡於裝冷水水桶，以快速降溫並阻止復燃。台北捷運表示，已在全線車站配置鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，遇行動電源自燃、冒煙事件，將依消防單位建議進行緊急處置並立刻通報110、119。

