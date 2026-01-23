北捷全面宣布進站「禁用行動電源」 自燃導致火警將求償

【緯來新聞網】因應國內外捷運系統接連發生行動電源自燃事件，台北捷運公司已在全線117個車站設置緊急應變設備，供站務人員即時處理類似狀況。公司並指出，若旅客在捷運系統內使用或不當保管行動電源導致火警，將依法追究責任與求償。

北捷宣布進閘門後勿用行動電源。（圖／台北捷運IG）

本月16日晚間，台北捷運板南線一列車上發生旅客行動電源冒煙事件，車內約450名乘客需改搭後續列車。隔日，日本東京地鐵日比谷線也傳出類似事故，一顆行動電源起火，造成列車全面停駛，所幸兩起事件皆無人受傷。

台北捷運公司表示，目前國內軌道運輸系統尚未禁止旅客攜帶行動電源，但為降低風險，將進一步公告禁止在捷運系統內使用行動電源。另建議旅客使用經檢驗合格、符合國家標準的產品，若發現電源變形或異常發熱，應避免攜入捷運場域。

依據消防單位建議，台北捷運已於全線站體配置滅火用鐵桶、夾子、耐熱手套及瓶裝水，並強調發現類似事故時，應即時通報110與119並依標準程序處理。台北捷運提醒，行動電源自燃除可能危及車廂安全，也恐引發乘客恐慌並影響列車運行，呼籲民眾妥善管理個人電子裝置，共同維護公共運輸安全。

