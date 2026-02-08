北捷兩站男廁疑陸續遭縱火 警循線逮捕涉案男子

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北捷運大安森林公園站和善導寺站男廁今天陸續發生火警，所幸火勢迅速被撲滅，警消追查發現疑為同一男子在內燃燒雜物所致，目前已逮捕到案，警方正釐清案情和涉案動機。

警消上午11時53分獲報，北捷大安森林公園站的B1樓層出口旁男廁有人在內燃燒雜物，立即出動消防車7輛、救護車1輛和19人到場滅火，經查燃燒面積約0.5平方公尺，無人傷亡。

緊接著，下午1時59分再接獲通報，指北捷善導寺站的男廁有人在燒雜物，立即出動消防車8輛、救護車1輛和28人馳援，所幸已由捷運站人員自行撲滅。

由於兩起案件雷同，警方經循線追查已逮捕1名疑涉案男子，正在進行偵訊以釐清案情。（編輯：黃名璽）1150208