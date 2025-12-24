北捷公告搭乘新規 無理由戴面具、頭盔將拒絕運送

台北捷運19號發生隨機攻擊案，台北捷運公司今（24）日公告增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，若旅客無正當理由佩戴面具、頭盔等，引發危安疑慮經勸導未改善將拒絕運送，強制或護送離開，措施即日起實施。

北捷說明，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依規定一律拒絕運送。

北捷指出，有上述行為旅客，經站務人員勸導仍無法配合改善者，站、車人員得視情節會同警察人員，強制或護送其離開；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

北捷說明，尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，原則上可比照一般旅客進站乘車，惟旅客裝扮應以不影響公共安全、不造成他人驚嚇或不適為前提。且北捷人員對裝扮是否影響安全或造成不適具有裁量權，如有爭議將通報捷運警察協助處理。

責任編輯／洪季謙

