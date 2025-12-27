北捷公告裝扮注意事項 眾網友傻眼灌爆臉書：放錯重點了

台北捷運昨宣布新規定公告，指旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，經勸導不聽將拒絕運送。（翻攝自北捷臉書）

發生1219隨機攻擊事件後，震驚全台社會，不少相關單位增設相關措施，希望能再度防止憾事重演。不過台北捷運昨（26）日對外宣布新規定公告，指旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發安全疑慮者，經勸導不聽將拒絕運送。該篇po文曝光後，有許多網友不滿灌爆留言。

北捷昨天在臉書粉專po文，宣布新規公告，指即日起為維護捷運系統安全與乘車秩序，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送，並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域！

北捷也補充提到，包括戲服、布偶裝、Cosplay等，原則上仍比照一般旅客規範辦理。強調此措施從現在起實施，並已於官網公告，詳細規範可以至台北捷運公司網站查詢，並籲請熱心旅客依照本新的規定通報。

該篇公告曝光後，有許多網友傻眼留言灌爆，「好像放錯重點了」「監視器問題不解決，跑來解決老百姓了阿。」「Cosplay 直接躺槍了？」「根本就是頭痛醫腳、腳痛截肢」「如果謝龍介拿槍進站，你們敢攔嗎？」「安檢才是重點。修好監視器才是重點。你是不是沒錢？」

