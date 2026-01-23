北捷公告「入站禁充行動電源」出事就法辦！ 網諷：站內租借站要拆嗎？

近日行動電源自燃冒煙的事件頻傳，因此台北捷運公司今(23)日表示，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，若因使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。 圖：台北捷運公司／提供

[Newtalk新聞] 近日行動電源自燃冒煙的事件頻傳，台北捷運公司今（23）日對此表示，進入捷運範圍內請勿使用行動電源，若因使用或保管不慎，致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。消息一出引起網路熱議，「那北捷一堆行動電源租借站以後出路呢」、「CHARGE SPOT 可以租嗎？要不要全部拆除？」

近日，行動電源自燃冒煙的事件頻傳。去年 11 月 26 日，台鐵發生車廂內旅客的行動電源於背包內起火燃燒，出現明顯直火的事件；今年 1 月 16 日晚間，台北捷運板南線列車，發生行動電源冒煙，旅客使用滅火器噴灑，引起旅客恐慌，車上約 450 名旅客須換乘後續列車等。

廣告 廣告

北捷今指出，目前國內軌道業均未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電；並應購買符合國家標準且通過檢驗的合格行動電源，如果行動電源有變形或異常發熱，也勿帶進捷運系統。

北捷強調，行動電源自燃除了影響行車安全，亦會造成其他旅客驚慌；若列車因此運行延誤，也影響大眾搭乘權益，因此如果使用或保管不慎致發生失火等實質造成公共危險的情事，將依法究辦及進行求償。

消息一出，迅速掀起網路熱議。很多人新規範感到不解，有網友表示，「那北捷一堆行動電源租借站以後出路呢」、「這是什麼因噎廢食、治標不治本的做法」、「光是外國旅客使用你就很難管了， 因噎廢食」、「捷運站不是幾乎都有 CHARGE SPOT 可以租嗎？那要不要全部拆除？」

另外，也有網友對於如何法辦感到疑惑，「無言，這怎麼抓」、「哪天會不會跟中國一樣進站要安檢」、「難道要翻包包檢查有沒有充電，沒有才能進去？還是每個車廂安排一個負責抓的人？」、「這能法辦？辦什麼法？」、「可以帶不能充的意思嗎？那要翻包包檢查的意思？」、「下一步是要學中國安檢嗎？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)直擊霍諾德「徒手試爬」台北101！網歪樓問下樓方式 本尊給答案

北韓殺器「首秀即終戰」! 在俄戰場慘變活靶 專家 : 「機械化」被「數位化」打敗

北捷公告「入站禁充」行動電源，消息一出迅速掀起網路熱議，「那北捷一堆行動電源租借站以後出路呢」、「CHARGE SPOT要不要全部拆除？」。 圖：翻攝自Thread