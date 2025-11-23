社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

台北捷運再傳亮刀事件！週六晚上11點多，一名鞠姓婦人，在車廂內，被一名男子踩到腳，雙方爆發口角衝突。婦人的情緒相當激動，過程中她還從包包裡，拿出一把長約15公分的水果刀，不斷揮舞、嚇壞其他乘客。警方到場後，隨即將兩人隔開，所幸無人受傷，女子也被依恐嚇罪帶回警局偵辦。

車廂內，一名身穿白色背心、滿頭白髮的婦人，惡狠狠地，猛瞪眼前這名男子。雙方你一言、我一語，不斷互相叫囂，男子拿起手機，準備報警，沒想到下一秒...。婦人從包包裡，拿出一把長約15公分的水果刀，還不斷在空中揮舞、挑釁。過程中，她還一度把刀，握在手上，作勢要攻擊。兩人僵持不下，直到捷運警察，趕到現場。只見婦人的情緒依舊相當激動，原來她不滿在車廂內，被這名男乘客踩到腳，才會亮刀。事發就在週六晚上11點多，捷運警察接獲報案，西門站有民眾持刀，在車廂內揮舞。調查後發現，原來是一名徐姓婦人，不滿自己的腳，被一名男乘客踩到，進而爆發口角衝突。沒想到，.鞠姓婦人竟然從包包裡，拿出一把水果刀，作勢要攻擊，引起車廂內一陣騷動。

北捷再傳亮刀事件! 婦人不滿被踩腳 車廂內揮舞水果刀

北捷再傳亮刀事件。（圖／翻攝畫面）其他乘客表示，可能對方是一時情緒不好，那如果我們知道就閃就對了，台灣是個很幸福的國家，希望大家都平安。還有人說，當我們遇到這件事情的時候，越慌張的時候就越要冷靜，然後找可以幫忙的人幫忙，盡量往出口的地方站，遠離那個發生的地方。這名亮刀的婦人，向警方聲稱，平時都會攜帶水果刀，放在包包裡，以防被人攻擊。不過，在捷運上亮刀的行為，已經觸法。捷運警察隊第四分隊分隊長王碧泉表示，本案後續由萬華分局，依恐嚇罪嫌偵辦，另捷運公司將依大捷法第50條之一規定裁處。

北捷再傳亮刀事件。（圖／翻攝畫面）

捷運車廂人潮擁擠，不過只因為被踩到腳，就亮刀恐嚇。女子恐怕得面臨最高100萬元的罰鍰，要為自己的脫序行為，付出代價。

