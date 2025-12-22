北捷再傳恐嚇預告！ 嫌犯自稱「張文朋友」揚言引爆

台北市 / 綜合報導

又有炸彈預告！有民眾昨（21）日晚間在網路上聲稱，北車隨機攻擊犯張文是他的朋友，揚言已經在捷運車廂放炸彈，今（22）日下午一點半引爆，消息一出，捷運和鐵路警察等單位動員大批警力，每位員警荷槍實彈，在台北車站加強巡檢廁所、置物櫃等地，車廂更有刑警輪流巡檢，就擔心被放置爆裂物，如今警方也查出發文帳號的IP位置在柬埔寨，恐怕難追出嫌犯。

員警拿著長槍，身穿防彈背心，一組三人荷槍實彈，在台北車站內四處巡檢，因為前一天，有民眾發了這篇文，寫下張文是我兄弟，已經在捷運車廂內，放置好炸彈，下午一點半準時引爆，帳號被查出IP位置在柬埔寨，難查嫌犯身分，但就怕引發恐慌，大批警力動員不敢懈怠。

廣告 廣告

手持金屬探測器，另一人拿著盾牌，身穿防彈背心腰間配槍，全副武裝，捷運警察不只在出入口輪班站崗，還得在月台巡邏，更加派人馬在車廂內四處巡檢，尤其台北車站剛發生隨機攻擊事件，誰也想不到，嫌犯會選在哪個角落放置爆裂物。

北捷民眾說：「有很多警察來，但是警察還是正常在活動，總是有一些人在鬧事。」就連平日台北車站，也同樣人來人往，任何可能被放炸彈的地點都不能放過。警方著重在各處垃圾桶，還有可上鎖的置物櫃，以及常有民眾進出的廁所和消防栓箱，不定時巡檢可疑物，就擔心「炸彈預告」真的成真。

文中的捷運車廂，警方戒備輪流巡檢，敏感時機捷運全線系統就派了320名警力，北車有三組輪流巡邏，車廂一組則派出2人，至於鐵警，在每個車站都有1組，北車每小時還新增到三網，台鐵產業工會秘書長朱智宇說：「現場能不能第一時間是有專業的保全，我想一般的員工在我們的設施裡面，要做的第一件事情應該是要疏散旅客，而不是直接面對歹徒。」

不過恐怖言論在網路層出不窮，要如何更有效阻止事件發生，相關單位責無旁貸。

原始連結







更多華視新聞報導

捷運系統收炸彈預告 北捷加強各場站巡檢

張文攜刀、煙霧彈闖北捷！藍委提「AI偵測危險物品」 交通部：盼兩個月時間研議

北捷英雄！ 57歲余男肉身擋張文遇害 警：只有他見義勇為

