北捷再傳狀況…醉男沒錢硬闖中正紀念堂 敲打閘門險爆4打1

張文無差別攻擊事件後，北市警方連日荷槍實彈站崗。資料照

台北捷運今（25日）屢傳站內騷動，松山新店線晚間才有一名男子抓狂拿雨傘狂敲車廂窗戶，把全車乘客嚇得拔腿狂奔，下午5點40分許，中正紀念堂站北側閘門也出現一名酒醉男子，因未攜帶現金及悠遊卡，仍執意進站未果，情緒失控下竟拿雨傘敲打捷運閘門，引發現場民眾側目。

過程中，該名酒醉男子還與一旁圍觀的酒醉民眾爆發口角，雙方一度演變成肢體衝突，現場氣氛緊張，警方形容當時已「幾近發生1對4鬥毆」，嚴重影響站內秩序。

保一總隊當時奉派支援台北市捷運警察隊，警力獲報後立即前往處理，會同站務服務人員迅速將雙方隔離，並制止醉漢行為，同時加以安撫、勸導，現場秩序隨後恢復正常。

警方進一步指出，醉漢涉有毀損捷運站閘門設備情事，捷運警察隊已調閱相關監視器畫面，確認犯行後完成報案程序。後續將由捷運警察隊會同轄區南昌派出所持續偵辦。



