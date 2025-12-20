北捷再傳隨機殺人 何昱奇呼籲立法院 公共安全不能再拖了

北捷發生隨機殺人案，台中捷運也加強警戒，運彩公會理事長何昱奇（左）認為，立法院應該正視公共安全風險，儘速「強制立法」。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 北車及北捷中山站昨（19）晚發生隨機殺人案，常對時事發表評論的中華民國運彩公會理事長何昱奇在臉書發文表示，不該每一次都在悲劇發生後，才說「會再檢討」。真正負責任的態度是願意在還沒出事前，就把制度補齊，希望立法院能有大大動作，因為公共安全真的不能再拖了。

何昱奇表示，昨晚看到這則新聞，心裡其實很沉重，因為那不是什麼遙遠的地方，而是我們每天搭車、逛街、陪家人的所在。捷運、台鐵、高鐵，百貨公司、商場、各種人潮密集的公共空間，承載的是無數家庭最平凡、卻最重要的日常。

廣告 廣告

何昱奇說：「我不是要製造恐慌，只是替每一個通勤的孩子、下班的上班族、推著嬰兒車的父母、以及獨自外出的長輩，感到不安。但我想很清楚說這是『鄭捷案』模仿效應再起，當初也是雷厲風行、霹靂手段讓見警率大增，但是總是事過境遷，螺絲又鬆了！我認為，立法院應該正視公共安全風險，儘速『強制立法』。」

何昱奇指出，立法重點不該只停留在保全人力，而是要真正有制止能力的制度：包括高人流大眾運輸系統，於尖峰或高風險時段，列車或車廂配置警察或協警隨車執勤。百貨公司、商場等人潮密集場所設置駐點或巡迴警力。政府負責法制、訓練與指揮權。公私協力，業者依法分擔部分協警與警力配置費用，將安全列為營運必要成本。

他最後說：「我們不該每一次都在悲劇發生後，才說『會再檢討』。真正負責任的態度是願意在還沒出事前，就把制度補齊。這不是責怪任何單位，而是對所有人民最基本的承諾，平安出門，平安回家。願逝者安詳，願神庇佑台灣社會安全網以後能更周全，不用噴口水誰的錯，是制度該改革了。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)江啟臣媒合捐贈羽毛球！何昱奇鼓勵小球員成下一個李洋、戴資穎

北市砍人4死11傷！ 蔣萬安：向熱心民眾致敬、全市全面提高見警率