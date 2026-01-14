北捷再傳騷動！女乘客東門站點火咆哮 捷警火速排除

（記者許皓庭／台北報導）台北捷運淡水信義線昨（13）日傍晚通勤尖峰時段傳出騷動事件。一名女子在東門站車廂內突然情緒失控，不僅高聲咆哮、拍打車窗，更一度掏出打火機試圖引燃物品並口出威脅，導致列車一度被迫停駛配合處置。捷警接獲報案火速趕抵將人強制架離，所幸整起事件最終未造成任何人員傷亡，僅虛驚一場。

根據《記者爆料網》發布之現場側錄影像與目擊者描述，該名女子在擁擠車廂中情緒極度高漲，不斷高喊「我肚子餓！」、「不喜歡人家笑我」，並要求周遭乘客道歉。隨著情緒失控，女子開始大力捶打車廂玻璃，更隨手取出打火機試圖點火，甚至放話要拿刀傷人或放火。驚悚舉動嚇得鄰近乘客紛紛閃避，許多通勤族在社群平台表示，當時車廂內充滿恐慌，部分候車民眾因察覺異樣而不敢進入車廂。

事實上，該名女子的異樣行為在抵達東門站前便已引發關注。據了解，當列車行經大安站時，已有保全人員接獲對講機通報上車查看。直到下午 5 時許，捷運警察與站務人員在東門站月台介入處理，配合列車短暫停駛進行強制撤離與情緒安撫。警方事後表示，經現場處置後，女子激動的情緒逐步趨於平穩。

為了防範後續再有意外發生，捷警隨後陪同該名女子搭乘捷運至劍潭站，確認其狀態恢復正常後，於傍晚由其自行離站。全案最終未傳出人員受傷、財物損毀或火警通報。

捷運警察隊提醒，大眾運輸空間人潮眾多，若乘客發現周遭有人員行為異樣或有危安疑慮，應保持冷靜並即刻使用車廂內的紅色緊急通話按鈕與行控中心聯繫。若遇緊急狀況亦可撥打 110 報案求助，由警方第一時間介入處置，以保障自身及全體乘客的乘車安全。

