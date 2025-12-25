北捷再傳騷動！男大聲咆哮民眾奔逃像大逃殺 捷運公司回應了

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

台北捷運今（25）日晚間再發生騷動，有乘客在社群指出，一名男子於晚間搭乘松山新店線時，突然持雨傘猛敲牆壁，甚至大聲咆哮，嚇壞同車乘客驚慌奔逃。據了解，情緒激動的男子年約40歲，而這起騷動造成一名70多歲婦人跌倒，被送醫治療。對此，台北捷運公司對此做出說明，男子的母親向站長表示，兒子是遭其他旅客不慎碰撞才情緒激動，北捷並呼籲乘客見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全。

台北捷運公司表示，今日晚間8點32分松山新店線往松山方向列車，於北門站進站前，有旅客按壓對講機反映有旅客爭執。行控立即通知110、119及捷警。到北門站後，一名男性與同行母親下車，母親向站長表示，因兒子遭其他旅客不慎碰撞，因故情緒激動。

行控確認原因後，請行車專員對車廂進行安撫廣播，後續由捷警、轄區員警及救護人員到站處理。至於旅客遺留在列車上的物品，後續將送回北門站待領。

台北捷運公司特別呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，台北捷運公司獲報後將盡速派員前往處理。

