北捷再爆性騷擾！外籍女遭突襲「親左肩」 嫌犯失控揮拳打站長當場被壓制

台北捷運台北車站昨（29）日晚間發生一起性騷擾事件。一名外籍女子在站內疑遭陌生男子突然靠近、親吻左肩，嚇得當場呆住。熱心民眾目擊後立刻按鈴通報站務人員介入處理，沒想到嫌犯情緒瞬間失控，竟出手揮拳攻擊站長，場面一度失控，最終被保全壓制在地。

捷運警察隊表示，事件發生於昨日晚間10時28分左右，警方到場時，站長與保全已經先行介入處理。不料該名男子不但沒有配合，還突然以右拳揮向站長左前額，站長當場受傷。保全見狀立即將男子壓制，之後由趕抵現場的捷運警察接手處置。

遭性騷擾的外籍女子表示暫不追究，已自行離去，但站長則到派出所提告傷害，警方目前已依法偵辦中。

捷運警察隊提醒，旅客若在捷運中遇到可疑行為或感到不適，務必勇敢求助，可按車廂內的「緊急通話鈕」、向站務人員反映，或直接撥打110，警方將迅速到場協助，確保乘客安全。

