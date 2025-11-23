北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人

北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔開，所幸無人受傷，女子也被依恐嚇罪帶回偵辦。

捷警表示，昨天晚間11時多接獲民眾通報，一名女性乘客於車廂內被另名男性乘客踩到腳，雙方引發口角糾紛，該女從隨身提包拿出水果刀，警方到場後立即將雙方帶離，並查扣水果刀一把，無人受傷。

捷警表示，將水果刀公然亮出女子被轄區分區帶回依恐嚇罪嫌偵辦，捷運公司也將依「大眾捷運法」第50條之1規定裁處，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰。

現場也有網友拍下驚險畫面只見兩人直到被警方帶下捷運後，雙方還是隔空叫陣，氣氛相當火爆，該網友表示，女子在捷運上吵架突然將刀亮出，嚇得周邊民眾急忙退開，刀甚至一度距離男子脖子僅3公分，周圍的人只能不停口頭勸架，好在捷運一到站，警方即時趕到，這場危機得以落幕。

