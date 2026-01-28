北捷再爆讓座糾紛 老翁嗆年輕人「教育失敗」出拳打人

【緯來新聞網】為了減少讓座糾紛，北捷已將博愛座改為「優先席」，只是爭議依舊未減。一名67歲王姓老翁，昨（27日）晚搭捷運時，不滿22歲潘男坐在優先席沒有禮讓，於是出聲指責，痛批「台灣教育很失敗」，還出手攻擊對方，警方獲報後到場，將王姓老翁帶回派出所，訊後依涉嫌傷害罪，移送台北地檢署偵辦。

北捷又因讓座爆發衝突。（圖／北捷提供）

警方調查，昨晚6時許，王男自捷運後山埤站上車，當時有人讓一般座位給他，但王男看到坐優先席的潘男，沒有主動禮讓，當場出言責備「教育失敗」等語，潘男立刻上前理論，雙方爆發口角衝突。期間王男徒手攻擊潘男右下巴及右手手腕，雙方隨後在永春站下車，持續在月台邊爭吵，後由站務人員協助報案處理。



警方到場後，將王男帶回派出所偵訊，依涉嫌傷害罪移請台北地方檢察署偵辦，並提醒民眾在公共場所應理性溝通、互相尊重，遇有爭議可請站務人員或警方協助處理，切勿因一時情緒失控而衍生肢體衝突，避免觸法。



有目擊網友在Threads還原當下，雖然其他人讓座給王男，但他不滿潘男坐優先座不讓位，痛罵「台灣教育很失敗」。還有人不解，明明旁邊有人讓座了，還得理不饒人，老人家甚至直接先動手。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

