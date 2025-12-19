北捷再爆隨機傷人 北市5藍委：祈願傷者平安脫險、早日康復

台北市長蔣萬安晚間視察北捷隨機傷人事件。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

台北捷運地下街晚間發生隨機傷人事件，國民黨台北市立委王鴻薇、李彥秀、徐巧芯、賴士葆、羅智強晚間發出聯合聲明，祈願傷者平安脫險、早日康復，也向第一線辛苦的警消與醫護人員致上最深的感謝與敬意。

聲明表示，已請相關單位即時掌握狀況，釐清事件原因，檢視捷運、車站及大型公共空間安全機制是否有漏洞；也將在立院督促政府強化公共場所預警、防範與應變能力，確保類似事件不再發生，讓市民安心通行、放心生活。

廣告 廣告

聲明指出，稍早台北車站傳出有人丟擲煙霧彈引發火警，並有1人一度失去生命徵象送醫搶救；同時，台北捷運中山站一帶，也有民眾目擊男子持武器攻擊路人，並闖入中山誠品，造成多人受傷。

聲明表示，警方已第一時間趕赴現場處理，並全面提升周邊區域警戒層級。請大家務必提高警覺，避免在相關區域逗留，儘速離開鄰近地點，注意自身安全，也請轉知可能在附近的親友。

更多太報報導

【更新】北捷丟煙霧彈、隨機砍人案！ 釀9人受傷、1人不治

北捷再爆隨機傷人 蔣萬安：87年次嫌犯通緝中，極可能畏罪跳樓

北捷中山站外驚傳「隨機砍人」！男子持長刀揮舞、投擲煙霧彈