北捷再爆隨機攻擊 怪男猛踢2大學生「狂罵髒話」身分曝

曹姓男子在北捷地下通道隨機攻擊2大學生。讀者提供



台北捷運上個月才經歷隨機殺人案件，沒想到才不到一個月後，昨天（1／10）再度傳出隨機攻擊事件。有2名大學生昨傍晚在北捷台北車站M7出口地下通道，與友人進行寶可夢遊戲團戰時，竟被一名怪男出腳猛踹，還被怒飆髒話，2人立刻報警求助。警方隨後也在附近找到45歲的隨機攻擊男子，身分也曝光。

陳姓大學生昨晚在社群平台Threads發文表示，他在北車M7出口下去的廣場，與寶可夢友坐在角落打最後1場團戰，有人在他們前方附近徘徊，還突然狂罵髒話，接著朝他左邊友人出腳攻擊，友人扛住第1腳後跑掉，第2腳就朝他身上來，他扛完1腳後才意識到要跑，對方還作勢追了一兩步。

2人趕緊遠離對方，站務人員過來詢問要不要報案，接著保全、捷運警察及派出所警員到場，並詢問嫌犯特徵但因驚嚇都忘了，靠著好心路人的影片才確認嫌犯長相，眾人前往辦公室查看監視器畫面，嫌犯不久之後也被抓到了。

對此，中正第一分局表示，昨天傍晚5時20分，勤務中心接獲報案，指出有民眾在捷運台北車站M7出口遭不明男子攻擊，警方展開搜索，並在中山地下街R1出口發現45歲曹姓男子，由於言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治，被害人不願提告，警方遂依社維法函請簡易庭裁罰。

另外，曹男疑似案發當時立刻報案，稱台北地下街Y4出口發生多人聚眾鬥毆，警方到場現場並無鬥毆情事，全案將依誣告罪嫌函送法辦。

