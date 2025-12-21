北捷冷血殺手奪3命！虎科大急發聲明：在校期間一切正常

27歲張文在台北車站及捷運中山站隨機刺殺民眾後墜樓身亡，造成4死（含嫌犯）11傷的慘劇。對此，虎尾科技大學於12月21日發表聲明，指出張文在校期間的學業與品行均屬正常，並未與母校師生有任何後續聯繫或參與校內活動。校方對此次事件感到深感痛心，並對受害者及其家屬表達誠摯的關懷。

張文為虎尾科大校友。（圖／翻攝自臉書）

虎尾科大表示，經查證確認張文為109年度畢業校友。「本校學務與教務單位已深入調查，確認該犯嫌在校期間的學業與操行成績均屬正常，未曾出現學習或品行上的偏差情況。根據輔導單位的資料，該犯嫌在校期間也未有任何異常輔導紀錄。綜合以上資訊，該犯嫌於本校就讀期間，無論在學業、品行或心理等方面皆表現正常。」

據了解，張文為虎科大資工系的畢業生，許多同學對此事件感到震驚，認為校風純樸，未曾想過會有校友捲入如此嚴重的事件。校方進一步指出，張文自畢業後未曾與母校師生有任何互動或聯繫，也未參加過校內相關活動。對於此次事件，校方深感震驚與遺憾，並向受害者及其家屬表達最深切的關懷與慰問。

虎尾科大強調，截至目前，相關單位尚未與校方聯繫。如後續有任何檢調機關進行調查，校方將全力配合，並以檢調機關的說明為準。針對本案，校方將不再發表其他言論。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

