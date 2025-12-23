北捷凶嫌戰術仿「電腦遊戲」?吳靜怡轟：是不是你蔣萬安太爛？

論壇中心/綜合報導

據檢方調查，北捷案凶嫌張文的作案裝備中，有大量與生存遊戲相關工具，因此遭網傳為生存遊戲玩家，這讓許多玩家十分火大，認為生存遊戲被污名化。對此，專欄作家吳崑玉怒批張嫌是生存遊戲的「廢材」，他只是模仿「電腦遊戲」，完全沒軍事知識。政治評論員吳靜怡則進一步表示，凶嫌是個電動仔並不厲害，「是不是你蔣萬安太爛」？

吳靜怡在《台灣向前行》節目中質疑，台北市一直強調社會安全網，但身為市長的蔣萬安卻至今都還沒告訴市民「網破在哪、怎麼去補」？吳靜怡認為，凶嫌從今年1月開始就住在警察局附近，會不會每天都在看「什麼時間是沒有警力戒備的」？現在除了下午5點到6點是捷運警察的勤務空窗期之外，居然連監視器的硬碟也是壞的，這點讓吳靜怡不禁怒斥，蔣萬安整天講打造智慧城市、AI，「請問你到底做了什麼」？

廣告 廣告

吳靜怡也質疑，為什麼案發當下無線電靜悄悄？勤務通聯記錄到目前都沒有出來？她認為，此次案件並不是凶嫌很厲害，連電動仔都能做出這種事，「是不是你蔣萬安太爛」？





原文出處：北捷凶嫌戰術仿「電腦遊戲」?吳靜怡怒轟：是不是你蔣萬安太爛？

更多民視新聞報導

張文動機、金源成謎？前刑警曝：須解剖查明有無「這物質」反應！

藍白提告5位大法官 陳柏惟轟：立法權「欺壓其他四權」！

最新／余家昶確定入祀忠烈祠 表彰他「危急時刻挺身而出」

