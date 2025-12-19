北捷凶嫌狂丟煙霧彈！醫師示警：仍有4狀況直接就醫

北市台北車站、中山站今（19）日傍晚發生隨機攻擊，目前已釀3死，張姓嫌犯一邊持刀傷害路人，並拋擲煙霧彈。醫師姜冠宇事發當下在現場附近，提醒民眾，如果休息後，還是出現呼吸困難、嘴唇發紫、咳出粉紅泡沫痰／血痰、本身就有疾病出現明顯心悸、胸悶或暈厥等狀況，建議直接就醫。

姜冠宇在事情發生當下，馬上在臉書發文表示，「在案發現場附近，是什麼目的要丟煙霧彈？這社會已經夠緊張了」。稍早他指出，「煙霧彈」通常不是單一配方，不同用途成分差很多。

他接著表示，常見概念是讓染料揮發凝結成有色煙霧，如果丟到人群有時就會造成高濃度微粒刺激，導致人體出現咳嗽、喘、喉嚨緊，接著換氣變差／血氧下降等狀況；如果是專業的遮蔽煙，就不只這樣了，它在密閉空間或高濃度暴露時，可能產生含氯化鋅等成分的刺激性煙霧，造成化學性肺炎、肺水腫，甚至延遲惡化，在急性傷害上也是嚴重呼吸道傷害，導致低氧、胸痛、發紺等嚴重症狀可出現（視暴露量與通風而定）。

姜冠宇稱，鎮暴用刺激性化學物質如催淚瓦斯，則會引起咳嗽、呼吸困難、支氣管收縮、喉痙攣，也有人會出現頭暈、心悸、甚至昏厥相關表現，比較多是引起迷走神經反射而昏倒。

他建議，若民眾符合休息後仍喘、胸痛、持續咳嗽、講話困難；血氧偏低、嘴唇發紫、意識變差；咳出粉紅泡沫痰／血痰；本來就有氣喘／COPD／心臟病，暴露後出現明顯心悸、胸悶或暈厥等狀況，建議直接就醫評估血氧與吸入傷害。

