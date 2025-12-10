北捷出事！亞東醫院站「恐怖人群堆疊」畫面曝光

最新消息，今（10日）上午在北捷亞東醫院站，發生民眾疑似鞋子被手扶梯的踏階捲入因此跌倒，釀成8人摔成一團「人群堆疊」的恐怖意外，後續處理狀況跟傷亡情形也曝光。

北捷亞東醫院站10日中午發生「人群堆疊」的意外。 （圖／Googlemap）

據現場目擊事發全程民眾說，一開始有位婦人疑似穿著洞洞鞋，搭手扶梯時鞋子被捲入導致跌倒，釀成後方7人也跟著陸續一個撞一個，最後8人堆疊成一團的恐怖意外。

北捷也對此做出回應，表示事發在今天上午10點左右，獲悉後立即趕來處理，好在現場熱心旅客立即按壓緊急停機按鈕，站長發現其中一位跌倒的民眾腿有受傷，馬上請行控中心幫忙叫救護車，目前該位民眾已被送往亞東醫院，事發的電扶梯經檢查後設備正常，目前持續運轉。

北捷也呼籲民眾，搭電扶梯時請務必緊握扶手、站穩踏階，留意自身安全，若發現電扶梯其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。

