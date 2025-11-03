北捷列車突停駛！旅客誤按緊急斷電鈕 乘客心驚膽跳

台北捷運松山新店線在3日下午1時18分左右，因為一名旅客在景美站的月台上按下緊急斷電按鈕，導致列車突然停駛，車內乘客因此感到驚慌。

據了解，該名旅客按下的是大坪林站往松山方向月台的緊急按鈕，這使得列車在景美站暫時停留。現場站長隨即確認月台及軌道無異常後，行控中心迅速恢復供電，系統運作隨即正常。

根據相關規定，該名按鈕的旅客違反了大眾捷運法第50條之1第1項第2款，因而遭到開立1萬元罰鍰。台北捷運也曾在官方社群媒體上強調，月台牆上的藍白燈並非僅為裝飾，而是緊急斷電箱的狀態指示燈，藍燈亮起表示軌道通電，白燈則顯示已斷電，便於維修人員安全作業。

