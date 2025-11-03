北捷列車突停駛 旅客「掀蓋按緊急斷電鈕」釀禍！挨罰1萬元

北捷松山新店線今下午發生異常。（資料照，示意圖）

台北捷運松山新店線今（3日）發生停駛意外，北捷指出，大坪林站有旅客在下午1時許按壓月台緊急斷電鈕，造成景美往松山方向列車暫停，所幸經站長確認後，行控中心就復電恢復正常營運，北捷將依法開罰1萬元。

今天下午有網友在社群分享北捷松山新店線列車異常畫面，北捷指出，今（3日）下午1時18分，有旅客按壓大坪林站往松山方向月台緊急斷電鈕，造成景美站往松山方向列車暫停，經站長確認月台軌道無異狀後，行控中心才復電，讓系統恢復正常營運。

北捷表示，北捷月台上的緊急斷電按鈕設有外蓋，通常供維修人員使用，無法確認該旅客按壓動機，但因違反《大眾捷運法》，已依法開立裁處書處新台幣1萬元罰鍰。

★《鏡新聞》關心您：不良行為，請勿模仿。





