北捷加強維安祭新規：「這些裝扮」一律拒載 遭網轟1事才是首要之務

台北捷運19日發生無差別攻擊事件，引起社會恐慌，對此台北捷運指出，為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，即日起，旅客若無正當理由佩戴特定物品及裝扮，經勸導未改善者，將依規定拒絕運送；不過消息一出，遭網友砲轟「根本腦筋壞掉」，解決監視系統應為首要之務。

北捷25日宣布，為維護旅客權益，增訂「旅客進站裝扮應行注意事項」，若旅客無正當理由配戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具等裝扮，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發危安疑慮者，經站務人員勸導仍未改善，將依《臺北捷運系統旅客須知》第7點第2款規定拒絕運送，站、車人員並得視情節會同警察人員，強制或護送其離開車站、列車或大眾捷運系統區域；另無正當理由攜帶空氣呼吸器、防毒面具等情形，將通報警方並予以記錄。

北捷強調，相關規範已公告於官網，同時尊重多元文化與個人裝扮意願，包括戲服、布偶裝、COSPLAY等，比照一般旅客進站及乘車相關規範辦理，不另設限制。

不過北捷新規引發網友批評「真是抓錯重點」，首先質疑本次張文案「進場有帶防毒面具嗎？」若因此「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，那麼「雨衣」應禁止，大型行李也應檢查；強調監視器的問題應優先處理。

一名網友則點出，事實上不僅監視系統，包括見警率、現場反制器材，甚至在各閘口裝設X光機安檢，才是實質促進公共安全措施，因為「真有心幹壞事的人，根本讓你察覺不到」。



