北捷加開列車！板南線尖峰班距提早半小時 估增運能2000人

11月10日起板南線平日上午尖峰時段提早自7時30分開始。（圖／北捷官網）

捷運板南線尖峰時段常擠爆，為改善候車狀況，北捷公司宣布，自11月10日起板南線平日上午尖峰時段提早自7時30分開始。今年上線的空間優化列車也讓運能再增約2000人。因應年底各大活動登場，板南線與淡水信義線假日班距同步縮短，強化疏運、提升乘車便利。

北捷公司表示，板南線為台北捷運系統運量最高的路線，目前平日8時至8時30分尖峰時段，已達系統最密班距；不過，為分散及疏運尖峰人潮，11月10日起，板南線平日上午尖峰，亞東醫院站往南港展覽館方向，2分鐘的最密班距啟動時間規劃，由原8時提前至7時30分開始。

板南線與淡水信義線假日班距同步縮短。（圖／北捷提供）

北捷公司指出，經整體調度後，將增加一部列車運能約1500人，加上已上線載客的6部空間優化列車，增加運能約500人，合計增加運能約2000人。

此外，北捷公司配合陸續登場的大型活動，如大巨蛋演唱會、百貨周年慶、新北耶誕城、信義區耶誕市集等，板南線假日重疊區間的最密班距，由原本4.5分鐘縮短至3.5分鐘；至於淡水信義線，11月8日起調整星期六重疊區間最密班距，由原本的5分鐘縮短為4分鐘。

