北捷勇士余家昶告別式！國旗蓋棺致最高敬意

▲北捷勇士余家昶告別式，台北市長蔣萬安前往上香致意。（圖／記者吳翊緁攝，2026.01.03 ）

[NOWnews今日新聞] 去（2025）年12月19日北捷台北車站與中山站附近發生隨機傷人事件，為阻止兇嫌張文施暴，見義勇為、捨己救人的余家昶不幸身亡，余家昶告別式於今（3）日舉行。台北市長蔣萬安、桃園市長張善政特別前往上香致意，並致贈褒揚狀，並為棺木覆蓋台北市市旗，再由總統府副秘書長何志偉覆蓋國旗，致上最高敬意。

余家昶告別式今日下午在第二殯儀館舉行，包括蔣萬安、張善政、北市議長戴錫欽、立委呂玉玲、民進黨立院黨團書記長陳培瑜、桃園市議員張肇良、台北市議員徐弘庭、前台大校長管中閔等均前往上香致意。

告別式中，何志偉代表總統府頒發褒揚令、在演奏國歌過程中覆蓋國旗，致上最高敬意。蔣萬安與張善政前來上香，同時致贈褒揚狀，指出余家昶於1219北捷隨機殺人事件中，奮勇制止，不顧自身安危，置自身性命於度外，阻止張姓犯嫌造成更大傷亡，因此特意前來致贈褒揚狀。

身兼國民黨北市黨部主委的議長戴錫欽則率黨部同仁上香致意，戴錫欽受訪時表示，總統府、台北市政府及桃園市政府分別頒發了褒揚令與 褒揚狀，以表彰余先生捨身救人的義行，在告別式現場，余先生的靈柩覆蓋了台北市旗與中華民國國旗。捷運公司董事長也在現場行跪拜禮，表達對余先生挺身而出保護乘客、防止傷亡擴大的最高感佩。

戴錫欽說，自事件發生至告別式期間，台北市政府包含社會局、民政局、桃園市政府及捷運公司皆與家屬保持密切聯繫並提供各項支援。而原本設置於 捷運台北車站（M7 出口通道）及中山站的民眾留言牆與紀念紙條，已完整轉移至告別式現場。捷運公司已預先將約 590 張民眾留言掃描拍照成電子檔，交由家屬留存紀念。據他所知，民眾留下的紀念留言與紙條，將依照家屬意願隨同余先生的大體一同火化。

▲北捷勇士余家昶告別式，桃園市長張善政前往上香致意。（圖／記者吳翊緁攝 ）

▲余家昶告別式外，擺放民眾在北車悼念牆上留言卡片。（圖／記者吳翊緁攝 ）

▲北捷勇士余家昶告別式，總統府副秘書長何志偉代表府發頒發褒揚令。（圖／記者吳翊緁攝 ）

