北捷勇者殞命震撼社會！杜汶澤捐一日收益 感慨：僥倖存活更該相親相愛

〔記者蕭方綺／台北報導〕捷運台北車站、中山站昨日傳出隨機傷人事件，導致重大傷亡，震驚各界，其中57歲余姓男子在阻擋歹徒作案時，遭受張嫌持刀刺中背部、深入臟器，送醫時一度無心跳，救治到昨晚近8時宣告不治。港星杜汶澤今決定將昨天自己經營的小杜麵館一日收益，不扣成本全部捐給余姓男子的家屬，也感慨提到：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛。」

杜汶澤捐出麵館一日營收。(資料照，記者陳奕全攝)

他以行動力挺見義勇為者的家屬，短短2小時就獲得1.2萬人按讚，杜汶澤也表示：「既然我們僥倖地存活下來，更應該相親相愛，放下對自己和別人的執著，改變世界由改變自己的心開始。」

台北捷運19日晚隨機攻擊連爆，震撼全台。男子張文在台北車站M8出口投擲煙霧彈，持刀傷人，1名男子中刀命危送台大醫院搶救；嫌犯隨後轉往捷運中山站周邊砍人，丟煙霧彈，還闖入誠品南西店。男嫌張文墜樓身亡，57歲男子不幸遭刺死，另有2名傷者送醫不治，釀4死。

