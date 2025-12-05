北捷北投機廠共享電動公車充電場站完成消防演練

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市政府消防局、警察局、交通局及公共運輸處今(5)日偕同大南汽車公司於北捷北投機廠電動公車共享充電場站辦理電動公車消防演練，模擬在充電樁起火及電動公車行進間起火情境，實際操作事故通報、人車疏散、初期滅火、消防搶救等應變措施，藉由跨單位協力合作，強化防災救護應變能力，提升電動公車場站安全。



公運處說明，北投機廠共享充電場站平時由大南汽車管理，因鄰近捷運軌道，災害發生時，自動報警系統將同時通報大南汽車及北捷公司，有助第一線人員即時應變，在最短時間內向消防分隊完成通報；另為加強場站緊急應變能力，該場站備有移動式細水霧設備，本次亦由站務人員實際操練，能有效避免火勢擴散及蔓延。



公運處說明，臺北市電動公車數量將於今年底達到1,000輛，由於電動公車搭載的鋰電池在燃燒後不易撲滅，消防減災的對策不容輕忽；本次演習消防局展示科技救災技術，利用紅外線熱顯像儀判讀火點及協助人命搜救，透過五用氣體探測器偵測揮發性有機氣體，成功協助消防人員提升搜救精準度，另透過救災機器人遠端遙控進入火場滅火，有效控制火勢。本次演練重點在透過實際操作緊急通報及應變流程，當真正面臨災害時，才能有條理的跨部門通力合作，強化即時應變能力，提升市區公車安全。