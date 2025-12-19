北捷北車與中山站商圈傳隨機攻擊事件 犯嫌墜樓OHCA 賴清德：警方已在全國擴大戒備

總統賴清德。（圖／翻攝自總統府Flickr）





捷運台北車站今（19）日傍晚17時許，傳出M7、M8出口處突然出現大量濃煙，有人連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈，遭該名犯嫌持刀從背後攻擊，而後倒地後失去生命跡象，警消獲報後趕赴現場處理，並將傷患送往台大醫院急救。現傳出該名嫌犯疑似攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站再傷路人後，逃至誠品百貨南西店商場內，並墜樓遭警消送往醫院急救。總統賴清德稍早在其Facebook上表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。

賴清德表示，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴清德說，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

目前已知該起隨機攻擊事件，已釀9傷4命危，而嫌犯為本國籍張姓男子、27歲，現正因逃兵遭通緝中。行政院長卓榮泰稍早受訪證實張姓嫌犯目前為OHCA（到院前心肺功能停止），已送醫搶救中。

