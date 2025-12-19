北捷北車與中山站商圈隨機攻擊事件釀死傷 楊智伃轟政府未提有效整體對策

前中國國民黨發言人楊智伃（中）。（圖／資料照片，圖源：翻攝自楊智伃Facebook）





捷運台北車站今（19）日傍晚17時許，傳出M7、M8出口處突然出現大量濃煙，有人連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈，遭犯嫌持刀攻擊，警消獲報後趕赴現場將傷者送醫，但該名男子最終仍不治。隨後嫌犯攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站商圈再傷路人後，躲至誠品百貨南西店商場內並墜樓，警消雖將犯嫌送醫急救，但該名犯嫌亦不治身亡。目前該起隨機攻擊事件已釀成2死7傷。行政院長卓榮泰也在事發後第一時間與內政部長劉世芳、台北市副市長李四川等人前往現場關心。針對相關事件，中國國民黨前發言人楊智伃在其Facebook上發文砲轟「台灣的社會安全網屢屢出現破口，精神健康、治安預警、邊緣族群支持系統全面失守，卻始終未見中央政府提出真正有效的整體對策。」

楊智伃說，今晚北市中山區發生的隨機砍人事件，發生在聖誕節前的週五夜晚，本該是家人團聚、街頭溫暖的時刻，卻被突如其來的暴力撕裂，讓整個社會陷入震驚與哀痛。

楊智伃表示，台北市長蔣萬安第一時間趕赴現場，明確表態「從重、從速、依法究責」，展現地方政府面對暴力犯罪時應有的態度與決心。

（圖／翻攝自楊智伃Facebook）

楊智伃也說「這起事件不能只停留在個案層次，更必須儘速釐清背後成因。」

楊智伃批判，長期以來，台灣的社會安全網屢屢出現破口，精神健康、治安預警、邊緣族群支持系統全面失守，卻始終未見中央政府提出真正有效的整體對策。

楊智伃砲轟民進黨「執政多年，口口聲聲談價值、談意識形態，卻在人民最基本的『安全』上交出一張又一張令人失望的成績單。當社會戾氣不斷累積、當制度失靈成為常態，政府若只會卸責、冷處理，這樣的悲劇就不會是最後一次。」

楊智伃最後表示「我們不該也不能對暴力麻木，更不能對無作為的執政繼續縱容。願逝者安息，願傷者早日康復。也願這個國家，能夠真正把人民的安全放在政治算計之前。天佑中華民國、天佑台灣。」

