北捷北車設悼念牆 緬懷余家昶以身抗暴義行

▲北捷在北車設悼念牆緬懷余家昶義行。（圖／記者呂炯昌攝，2025.12.25）

[NOWnews今日新聞] 捷運台北車站、中山站19日晚間發生隨機攻擊案，造成4死11傷，家住桃園的余家昶制止張文投擲汽油彈行為，卻遭張文用利器刺殺，成為首位遇害者，但也因為他英勇挺身而出，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。民眾近日陸續自發到台北捷運M7出口通道處獻花。為對1219不幸事件中，余家昶見義勇為的行為表達最高感佩，台北捷運公司今（25）日在捷運台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，供民眾緬懷余先生的義行。

北捷指出，悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，並提供民眾留言寄語，在尊重中沉澱思緒，感受余先生留下的影響與啟示。悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，供民眾表達追思。

另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」民眾透過掃描QR碼，就可以寫下心中的缅懷和感謝。

台北捷運公司表示，這座悼念牆是捷運公司徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，提供2面施工圍牆所暫時設置。捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。

捷運公司指出。另外，透過掃描現場QRCODE 、臺北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字，讓更多民眾都可以表達感謝；另留言區訂有使用規範，違反規範者，本公司有權予以遮蔽，若有違法必定究辦。

台北捷運公司表示，對於余先生的義行極為感佩，除表達最高敬意，事件之後隨時與家屬保持聯繫。希望前來致意的民眾，配合場地的維護規定，共同守護這個屬於大家的園地。

▲北捷在北車設悼念牆緬懷余家昶義行，透過掃描現場QRCODE 、臺北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言。（圖／台北捷運公司提供）

