北捷北車M7出口驚傳被丟煙霧彈且砍人 警方全力追緝嫌犯 嫌犯持刀逃至誠品南西店內

台北市長蔣萬安。（圖／台北市府秘書處媒體事務組）





捷運台北車站今（19）日傍晚17時許，傳出M7、M8出口處突然出現大量濃煙，有人連續丟擲多顆煙霧彈，一名57歲男子疑為阻止嫌犯丟煙霧彈，遭該名利器從背後攻擊，而後倒地後失去生命跡象，警消獲報後趕赴現場處理，並將傷患送往台大醫院急救。現傳出該名嫌犯疑似攜帶其餘的煙霧彈，並持刀逃至捷運中山站再傷1名路人後，疑逃至誠品百貨南西店商場內，警方獲報後已趕赴現場搜捕疑犯。

台北市長蔣萬安稍早在其Facebook上表示，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。

蔣萬安說，他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

