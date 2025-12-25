北捷北門站突發騷動！男子疑恐慌症失控敲玻璃 醫師揭真相：不是故意

生活中心／唐家興報導

「恐慌症」再度成為社會關注焦點！稍早，台北捷北門站傳出一名年約40歲男子在車廂內情緒失控，疑似恐慌症發作，手持雨傘敲打玻璃並大聲咆嘯，突如其來的狀況嚇壞乘客，部分民眾緊急奔逃，現場一度陷入混亂，也引發外界關注：什麼是「恐慌症」？真的會突然失控嗎？

事件發生後，相關單位迅速介入處理：不過，該情況讓不少通勤族開始擔憂，若在密閉的大眾運輸空間遇到恐慌症發作，該如何分辨與應對？

恐慌症不是「情緒不好」 而是一種焦慮疾病

精神科醫師指出，恐慌症屬於焦慮疾患的一種，患者可能在沒有明顯預兆下，突然出現強烈恐懼感與身體不適，包括心悸、胸悶、呼吸急促、冒汗、頭暈，甚至覺得「快要失控或死亡」。發作通常在數分鐘內達到高峰，之後逐漸緩解。

醫師也強調，恐慌症並非個性問題，更不是故意製造騷亂，患者當下往往是被自身的身體反應嚇到，才會出現看似激烈的行為。

醫師權威說法：恐慌症可治療、不等於危險

台北市立聯合醫院松德院區精神科醫師邱震寰曾指出，恐慌發作常發生在人多、密閉、讓人感到「無法立即離開」的環境，例如捷運車廂、電梯或地下空間。他強調：「恐慌症本身不是攻擊性疾病，也不代表患者有暴力傾向，透過藥物治療與心理治療，多數病人都能獲得良好控制。」

另名精神科醫師也補充，單次恐慌發作不等於罹患恐慌症，必須是反覆發作，並長期對再次發作產生強烈焦慮，才會被診斷為恐慌症。

民眾遇到恐慌症發作時，該怎麼做？

若在公共場所遇到疑似恐慌症發作的民眾，專家建議可把握以下原則：

「保持距離與冷靜，避免圍觀或刺激」：

「用平穩語氣提醒對方慢慢呼吸，不需強行制止」：

「協助移動到通風、較空曠的空間」：

「若情緒無法緩解，請立即通報站務或撥打緊急求助電話」。

醫師提醒，恐慌發作多半會自行緩解，旁人的穩定反應，往往能減少患者的不安感，也能避免場面進一步失控。

專家呼籲：理解比恐慌更重要

隨著都市生活壓力增加，恐慌症與焦慮相關疾病並不少見。專家呼籲，社會大眾在關注公共安全的同時，也應避免將精神疾病與危險行為畫上等號。及早就醫、規律治療，加上社會理解，才是預防類似事件再次發生的關鍵。

