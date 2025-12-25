北捷北門站驚魂夜！男子持傘敲窗情緒失控 乘客驚逃車廂物品散落

台北捷運松山新店線列車行經北門站時，一名男子在車廂內持傘敲擊車窗、情緒失控，引發乘客恐慌奔逃並下車避難，現場遺留大量隨身物品。 圖：翻攝Threads@ying114

台北捷運松山新店線昨（25）日晚間發生驚魂一幕，一列列車於晚間8點33分行經北門站時，一名約40歲男子突在車廂內情緒失控，手持雨傘咆哮並敲擊車窗，巨響與激烈舉動嚇壞車內乘客。現場畫面顯示，多名乘客驚慌失措往車廂另一端狂奔，隨後緊急下車避難，地面遺留背包、雨傘等大量個人物品，場面一度混亂。

目擊民眾在社群平台發文指出，男子當時持傘敲打牆壁並大聲咆哮，前方乘客見狀迅速往反方向撤離，連帶引發後方車廂恐慌推擠，不少人甚至來不及帶走隨身物品便下車逃離。貼文也感嘆，如今搭捷運竟需膽顫心驚，若在過往恐怕不至於引發如此大規模的逃竄。

警方指出，當時男子突發性行為造成車廂內乘客緊急避難、相互奔逃，其中一名70多歲婦人在撤離過程中不慎跌倒。警消到場後發現婦人意識清楚，但肢體疼痛，隨即協助送往台大醫院治療，詳細傷勢仍待進一步評估。

至於涉事男子，警方表示，經家屬趕到現場安撫後，已由家屬自行帶回，未再有進一步脫序行為。相關單位後續將釐清事件經過，並持續強化捷運車廂與站內的安全應變與通報機制，以維護乘客搭乘安全。

