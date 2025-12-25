北捷北門站驚魂！男子敲傘咆哮 乘客驚逃1傷

台北捷運北門站今傍晚有民眾情緒失控，拿雨傘狂敲玻璃，嚇得乘客狂奔，匆忙中遺留一地物品，站務人員急忙收拾。threads@ying114_、@seahorseandcat授權提供



台北捷運今（12/25）發生騷動事件，晚間8時33分左右，一列往象山方向的列車行駛至北門站時，突有一名年約40歲男子情緒激動地咆哮，並拿著雨傘敲打玻璃，嚇得乘客狂奔逃離，其中一名70多歲婦人不慎摔傷，送醫救治。肇事男子已由家屬帶回。

目擊的網友表示，當時一位男子拿著傘咆哮敲打牆壁，雖然沒有攻擊人，但大家還是會怕想離遠一點，於是所有人見狀往反方向撤退，一堆人東西都沒帶走就下車逃走了，沒想到後面推擠成那樣。她感嘆，「對於現在大家要膽顫心驚的搭捷運感到難過，如果是之前大家不會逃竄的」、「台灣人真的集體創傷」。

廣告 廣告

從其拍攝的畫面可見，乘客留下手機、飲料、背包、行李箱，甚至還有鞋子，足見當時驚慌。另名後續上車的網友，則拍到站務人員收拾的畫面，表示不知道發生什麼事，但「車頭車廂滿地咖啡、掉手機、傘骨斷」，讓人完全呆立不敢坐下。

據《中時新聞網》報導，警方初步了解，該男子疑似恐慌症發作，但仍待進一步調查。北捷則強調，列車運行未受影響，已加強巡邏及宣導，呼籲乘客遇類似狀況應保持冷靜，立即按壓對講機通報司機員或站務人員處理。

北捷發生男子失控事件，乘客當場驚嚇逃離，急忙中在車廂留下飲料等物。threads@chi_shang1119授權提供

網友上車後，看到車廂內遺留行李箱等物品。threads@pt61531授權提供

更多太報報導

閃辭消防局長！李明峯涉貪300萬元 與女友人遭收押理由曝光

這下賠慘！小學生騎Ubike擦撞「法拉利448」 網驚：財負自由了

槍聲響起！10條通拒捕 雲林警轟他10槍追逐戰影片