北捷北門站「男子拿雨傘狂敲」 全車大奔逃原因曝光

北捷昨晚發生騷動。（圖／翻攝Threads／＠ying114）

台北捷運北門站在25日晚間8時32分左右，松山新店線一列開往松山方向的列車尚未進站，就有乘客透過車廂對講機通報，車內疑似出現爭執情形。起因是一對母子一同搭車，40多歲的男乘客疑似因被其他旅客碰撞，情緒驟然失控，並在車廂內以雨傘敲打玻璃，但因近期社會氣氛緊張，引起乘客恐慌而集體奔逃。

列車抵達北門站後，該名男子與其母親隨即下車，母親向趕來處理的站務人員解釋，兒子是因突發性恐慌症狀所致，並無惡意攻擊他人的行為。

廣告 廣告

台北捷運公司指出，行控中心接獲通報後，立即指示行車專員透過廣播向車內乘客安撫說明，維持現場秩序。隨後，捷運警察、所轄派出所員警及救護人員迅速趕抵現場協助處理，使情況迅速獲得控制，整體列車營運未受到影響。

針對類似情形，北捷呼籲乘客在捷運系統內若發現可疑或異常行為時，應冷靜應對、注意自身安全，並可選擇撥打110或119報案，亦可向就近站務人員、行車專員或行控中心通報，另也可利用北捷AI智慧客服系統迅速報案，捷運公司將即時派員處理。

此外，北捷也提到，事件當中有乘客遺留物品在列車上，已統一送回北門站保管，民眾若有遺失物品，須在7日內前往認領，逾期將依規定處理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」

快訊／北門站傳乘客奔逃！男持雨傘車廂內狂敲 乘客嚇壞

命理師分析張文面相 點出「1特徵」心機重、易搬弄是非：恐招人怨