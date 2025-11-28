北捷南港機廠"感電事件"2年了! 受害員工淚訴"走不出來"

生活中心／綜合報導

兩年前台北捷運南港機廠深夜發生爆炸意外，年度檢修作業時，兩名北捷員工遭電擊，大面積燒傷。現在卻驚爆，當初是領班不當操作導致意外，讓一旁的年輕同事遭波及。這名年輕員工如今控訴遭變相降薪，連復健想請工傷假也被刁難。議員游淑慧在總質詢為他抱不平，蔣萬安允諾北捷好好協助。

北捷當事受害員工：「你要我換工作，其實我真的不知道，我做這樣的決定，最後是不是好的，（至今）還是會想到這天的事情，滿不舒服的。」怎樣也想不到，兩年前生日這天上班，成了最絕望的一天，回想起當天情形，再看到身上被深深烙印的痕跡，身心折磨，這位北捷員工，前年8月，在台北捷運南港機廠工作時，因為領班以原子筆接觸盤體，導致感電意外，害他雙手、左腳大面積嚴重燒傷，25歲就終身勞動能力損失39%，這些都還不算健康外表受損、排汗功能喪失，心情怎麼平復？北捷當事受害員工：「其實我碰到類似的事件，都會比較封閉。」北捷當事受害員工媽媽：「我已經哭兩年了，到現在還是很痛。」

遭受大面積燒傷後，經過多次開刀、復健，手仍難完全康復（圖／民視新聞）





媽媽說她天天以淚洗面，看著兒子回台北捷運上班，從戶外工作，調進內勤，從薪資差點被變相降薪，連看病、復健也一再遭受上級刁難，游淑慧議員更砲轟，當初是領班不當取得鑰匙，又導致後續事故，被害者罪無辜，領班受傷後反倒向公司求償4000多萬。台北市議員游淑慧：「20幾年來縱容出來的啦，職場管理對老鳥的縱容啦，他已經受傷了，不要再讓他舟車勞頓了。」受害員工回來上班，聽從公司安排，卻換來不公平對待，反觀受傷領班，先前還屢次出包，但都沒被調離職務，議員怒轟，難道有吵有糖吃嗎？





事發兩年了，當事員工只能天天穿壓力衣復健（圖／民視新聞）





台北捷運總經理黃清信：「求償這件事情，我們絕對不會同意啦，這基本帶電的時候，是絕對不能開啟箱子，但是這樣的一個錯誤，我們公安也做調查，113年6月有提出，要準備來懲處這樣的嚴重違規行為。」受害家屬質疑，這整件事北捷上下都沒人被懲處，對於受害當事人跟家屬來說，加油、堅強，聽入耳反而更刺耳，復健漫漫長路，心理上的傷，更不知道還要多久才能好，現在只想討個該有的合理對待，市長蔣萬安承諾，會從優協助、照顧，要求北捷下週給個交代。





