北捷博愛座「被踹飛婦人」再因拿傘打傷童 北檢依傷害罪起訴

台北捷運日前因為博愛座糾紛被一腳踹飛的曾姓婦人，近日又因用傘打傷女童被起訴。

白髮的曾姓婦人今年9月在捷運車廂內，被乘客一腳踹飛，一度引起輿論正反兩面討論，婦人日前才因為通緝被逮捕，近日又遭查出，去年她就曾經在捷運上拿雨傘打傷坐在博愛座的女童，台北地檢署10日依故意對兒童傷害罪，起訴曾姓婦人。

