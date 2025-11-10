北捷博愛座「被踹飛婦人」再因拿傘打傷童 北檢依傷害罪起訴
台北捷運日前因為博愛座糾紛被一腳踹飛的曾姓婦人，近日又因用傘打傷女童被起訴。
白髮的曾姓婦人今年9月在捷運車廂內，被乘客一腳踹飛，一度引起輿論正反兩面討論，婦人日前才因為通緝被逮捕，近日又遭查出，去年她就曾經在捷運上拿雨傘打傷坐在博愛座的女童，台北地檢署10日依故意對兒童傷害罪，起訴曾姓婦人。
責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
北捷綠線某列車突臨停！竟遭按壓緊急斷電按鈕 旅客下場曝
萬聖節妝容遭拒載 北捷：避免影響其他乘客
北捷藍線列車爆異常！突3次急煞「倒退嚕回北車」 乘客全嚇壞
其他人也在看
養車 10 年成本調查：Tesla 負擔最小！最貴品牌竟破 50 萬元
買車之後面臨的養車成本是消費者購車考量重點之一，《消費者報告》公布最新的 10 年養車成本調查，其中 Tesla 憑藉電動車的優勢，成為養車成本最便宜的品牌，而 Land Rover 則是 10 年養車成本最高品牌，兩者之間的差距超過 3 倍。自由時報汽車頻道 ・ 18 小時前
2025日本移動展｜Toyota亮出新王牌 改款RAV4與Land Cruiser入門版一起來了
同為主場作戰的豐田集團在2025 Japan Mobility Show使用了整個Tokyo Big Sight南展館一樓展區，豐富的展車內容與深厚發展底蘊包含了新車、概念車、技術以及部分歷史回顧，針對Toyota品牌就已有相當多內容可以研究討論，重點當然擺在了全新亮相的大改款RAV4以及Land Cruiser系列最迷你成員FJ之上，除此之外還有哪些有趣的呢？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
日系全新輕 MPV 迅速累積高人氣！改採側滑門及實惠售價成受歡迎關鍵
日本 10 月新車銷售成績出爐，在 K-Car 輕型車級距中是由今年 6 月發表的 Daihatsu 新一代 Move 力壓 Honda 當家小車 N-BOX 拿下單月銷售冠軍，展現出全面升級之後的堅強實力，而根據日媒分析報導，其制勝關鍵就在於改採側滑門的使用便利性、適當的車高設定，以及鎖定入門市場的實惠價格策略。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
億級豪車2／賣的不是車而是自由 BRABUS打造富豪們獨一無二「大玩具」
7日上午，記者走進三一國際位於台北市內湖區的保養廠，廠內約只有10台車在進行相關作業，但整個廠間的車輛總價值突破上億，從市價上千萬的BRABUS 600到破4800萬元的BRABUS 800 Adventure XLP，每一台都是駕駛們的「夢中情車」，當中的每一個細節更藏著車主的要求與期待。 「...CTWANT ・ 1 天前
MG 11月購車優惠最低59.9萬起！入主指定車款再享tokuyo美腿機
迎接年末購車旺季，MG Taiwan宣布11月購車優惠正式開跑，全車系皆符合新購小客車貨物稅減徵資格，消費者享受政府推動的購車稅賦優惠之外，亦可輕鬆入手兼具安全與質感的超規滿配好車。同時，為回饋消費者熱烈支持，凡於本月入主指定車款，除了提供多項靈活的購車貸款方案可供選擇，更可享有tokuyo多會鬆踝旋美腿機或Panasonic溫感氣動足腿按摩靴二選一，讓車主在享受駕馭樂趣的同時，也能擁有極致放鬆的居家時光。MG以「超規滿配」的產品實力與靈活購車方案，持續提供消費者兼具安全、舒適與價值的理想選擇。Zeek玩家誌 ・ 22 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
尖峰時間故障頻傳 北捷還是「世界最可靠地鐵」？ 直擊北捷應變現場
台北捷運今年以來多次在尖峰時段發生故障，截至10月26日，各營運路線共計發生46起延誤事件，原因包括天候、旅客行為以及電聯車故障。其中，老舊的文湖線異常事件多集中在上班尖峰時段，造成通勤延誤。文湖線採無人自動駕駛，一旦訊號異常便會啟動保護模式暫停行駛，雖能確保安全，但尖峰通勤族經常因此陷入交通困境，該如何提升系統穩定性、降低故障率，將是北捷亟需面對的挑戰。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
捷運東環線松山信義段動土 潛盾隧道工程將穿越藍、紅線下方
橫跨雙北的捷運環狀線大致分為三個階段，第一階段新北市部分已通車，第二階段北環段、南環段施工中，扮演全線閉環要角的第三階段東環段也陸續開工，全長13.25公里途經中山、內湖、松山、信義與文山，共有六個區段標，三個招標中、一個明年初開工，二個已開工，其中之一是今辦開工動土典禮的松山、信義段「CF760」自由時報 ・ 1 天前
花東鐵路雙軌計畫 關山至山里目標118年通車
（中央社記者黃巧雯台東9日電）交通部鐵道局推動花東地區鐵路雙軌電氣化計畫，解決列車交會瓶頸，以提升列車調度靈活與路線容量。鐵道局表示，目標118年關山至山里間雙軌化通車。中央社 ・ 23 小時前
億級豪車1／鑽海關漏洞「賓士變BRABUS」 原廠反擊怒控「假G王」
BRABUS於1977年在德國成立，專門為賓士車進行改造和升級，主打客製化和獨一無二，從車款外觀、皮革材料、音響品質到縫線顏色都能隨客人心意打造，每台要價動輒千萬起跳，甚至還有9位數的億級豪車，而該公司主打「金字塔最頂層」，全球頂級富豪往往以車庫有BRABUS的夢幻車款為...CTWANT ・ 1 天前
驚險一幕！台北公車「恍神撞告示牌」 釀3乘客摔倒送醫
警方表示，事故發生時間為上午10時43分，受傷乘客包括44歲蔡女及其6歲雙胞胎兒女潘男、潘女，三人因摔倒造成輕傷，目前已送醫治療，無生命危險，洪姓司機經酒測，酒測值為0排除酒駕因素，初步研判為操作疏忽及恍神所致。警方呼籲，駕駛人在行駛過程中應保持注意力集中，遵守...CTWANT ・ 1 天前
酒測值1.31！ 男宿醉開車上班 撞「藍7副」公車
酒測值1.31！ 男宿醉開車上班 撞「藍7副」公車EBC東森新聞 ・ 22 小時前
【試駕】不一定非要頂規，Volvo EX30 Plus反而均衡更好開
年初試過Volvo EX30 Ultra，428hp馬力和3.6秒0～100km/h加速讓人難忘，但想想就一款車長4,233mm的休旅車來說，真的需要如此大馬力嗎？然而在試過EX30 Plus之後，一切有了答案。Volvo在今年初帶來全新電動車款EX30，而我們也進行EX30 Ultra的試駕體驗，雙馬達、428hp最大馬力、0～100km/h 3.6秒加速，這些規格數據不論試駕前和當下都讓人期待與興奮，然而在激情過後和8月導入單馬達車型，不禁思考是否真有需要EX30 Ultra… 之所以有此想法，因EX30為尺碼4,233mm×1,838mm×1,555mm的休旅車，此設定與定位是否真有需要如此強悍動力，尤其還是起步加速凌厲無遲滯的電動車，這疑惑在試駕EX30 Plus過後有了清楚答案。開過EX30 Plus之後反而覺得更好開，配備與續航也相當齊全和實用。EX30 Plus配置一具電動馬達和同為69kWh電池，由於單馬達因素故車重也減輕116公斤來到1,777公斤，同時也讓續航里程有著更好的595公里(NEDC)表現。我們都知道電動車有著比燃油車幾乎無遲滯更直接且更強勁的起步力道，但Carture 車勢文化 ・ 13 小時前
急繳費？ 公車司機丟包乘客 半路違停急奔通訊行
台南一名公車司機竟在非站牌處停靠，讓乘客下車後自己衝進通訊行，疑似繳費卻讓乘客在車上等候，還違規停在紅線上！乘客痛批這名司機擅離職守，「這家客運公司的螺絲鬆了嗎？」台南市公運處長劉佳峰表示，已要求客運業者調閱行車紀錄影像釐清，若查證屬實將依規定裁罰。網友質疑，「司機的行為實在太離譜了！」TVBS新聞網 ・ 1 天前
聖誕送禮新選擇？特斯拉將開放讓車主可以贈送 FSD 訂閱服務，年底前上線
為進一步推廣特斯拉車主使用 FSD，特斯拉近期打算推出一個新招，那就是把 FSD 訂閱服務變成可以送人的禮物，預計聖誕假期前先在北美推行。DDCAR電動車 ・ 1 天前
運將「紅線下客」後照鏡遭撞壞 肇事者反飆罵
在台北市文山區，一名多元計程車女駕駛，為了放乘客短暫違停在紅線上，卻被後方車輛擦撞，沒想到車主下車後不但不道歉，還情緒失控飆罵髒話，甚至指控對方訛詐。女駕駛氣得錄下整段過程，事後經調解仍無共識，女駕駛打算提告。對此律師則分析，雖然違停下客有違規，但後方駕駛也得負一部分肇責。 #文山區#不道歉#女駕駛東森新聞影音 ・ 1 天前
撞出凹痕還想神隱？賓士駕駛被鏡頭君抓包
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市政府警察局第三分局交通分隊警員王御蒲，日前晚間8時許接獲報案，前往南區工學路台灣好報 ・ 1 小時前
The All-New INSTER Fun電小精靈 限時優惠價89.9萬元起
【記者謝錦慧台北報導】近年來，Hyundai汽車以「一年一台電動車」的節奏，積極拓展在台純電產品線：從旗艦跨界休旅IONIQ 5、純電轎跑IONIQ 6、高性能電動跑旅IONIQ 5 N，到去年上...自立晚報 ・ 1 天前
台鐵驚見撞擊事故！上班時段「24列車慘誤點」
明顯影響上班上課時段列車狀況！台鐵今（10日）上午在埔心-楊梅間平交道發生摩托車行經該處時摔車，當場被1107次區間車撞擊，釀成一共24車次受影響。中天新聞網 ・ 2 小時前