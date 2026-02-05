北捷危安演習簡訊未註明「演練」被罵翻 新北市：事前有通知

雙北市府今（5）日下午在中和新蘆線三重國小站至大橋頭站，展開無差別攻擊跨縣市模擬演練，不過一開始傳送的細胞簡訊未註明「演練」，讓許多民眾嚇壞，事後新北消防局又再緊急更正，但一口氣傳送多則簡訊，導致民眾手機警報聲狂響也被罵翻。新北市府說明，事前有向民眾通知規劃。

為了強化北捷面對突發狀況應變能力，雙北首度跨縣市舉辦多車站無差別攻擊，高強度維安演練考驗指揮調度聯防，並由台北市政府、新北市政府在大橋頭站及三重國小站半徑500公尺內，發布細胞簡訊告警訊息。

不過有許多民眾反映，第一次簡訊通報稱有「重大治安案件」，沒有註明是演練，收到時嚇壞，隨後又收到註明「演習」簡訊，一連傳來3至4則導致手機狂響，痛批是擾民。

一開始的簡訊未註明「演習」。圖／台視新聞

對此新北副市長朱惕之說明，事前有向民眾通知規劃，強調是演練過程。新北消防局應變科長蕭力愷也表示，發現這樣的狀況，會再繼續加強同仁的訓練，也請民眾不要驚慌。

新北／黃品寧、馮浩宇 責任編輯／洪季謙

