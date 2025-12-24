北捷又傳暴力事件！新蘆線老翁、年輕女爆口角…踹膝又扯髮 雙方互告傷害

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

北捷19日才發生隨機砍人事件，捷運安全備受關注，捷運中和新蘆線昨（23）日晚間再傳乘客糾紛。一對互不相識的男女因細故發生口角，隨後爆發肢體衝突，警方獲報後立即派員到場處理。事後雙方互控傷害，警方依法受理，並將案件移請新北地檢署偵辦。

新北市警方指出，昨晚6時25分許接獲通報，指中和新蘆線大橋頭站往三重國小站區間，有乘客在列車上發生爭執，情況一度緊張，請求警方到場協助。

初步了解，事發時正值下班尖峰時段，車廂內人潮擁擠。68歲杜姓男子於民權西路站上車時，疑似與已在車內的23歲林姓女子因碰撞問題發生口角。過程中，林女拿出手機錄影拍攝，引發杜男不滿，伸手拍落林女手機，林女隨即朝杜男膝蓋踹了一腳。

杜男情緒失控，徒手扯下林女所配戴的假髮，雙方因此爆發肢體衝突，警方到場時，衝突已告一段落，經了解事發經過後，將兩人帶返派出所釐清案情。此次衝突造成杜男右膝紅腫、林女頭部受傷，雙方皆提出傷害告訴，警方依法受理，訊後依傷害罪嫌移請新北地檢署偵辦。

