北捷又傳有人亮刀？警衝現場查無人 女子疑謊報「下場慘了」

社會中心／黃恩琳、吳志恆 新北報導

台北捷運又驚傳有人亮刀，不過，警方一查，疑似謊報！9號晚上7點多，一名女子搭捷運到新店捷運站，下車時通報，看到有一名老伯伯帶刀，大批警力立刻衝到現場，但卻沒看到所謂的亮刀男子，事後找到這名女子，她卻含糊其辭，最後依未指定犯人誣告罪嫌送辦。

大批警方全副武裝衝到捷運月台，因為幾分鐘前有人通報這裡有人持刀，只是在現場，沒什麼人，更沒看到所謂拿刀的人，警方滿頭問號。

不過當時一群警察衝進捷運，其他人看到這一幕都嚇壞了，就怕又有攻擊事件。

事發就在9號晚上7點37分，台北捷運新店捷運站，52歲吳姓女子通報看到一名老伯伯帶著小刀，警方到場發現一場空，晚間11點循線找到這名報案的吳姓女子，但她說詞含糊、交代不清，也不願意配合指認說明。雖然說可能是謊報，但自從張文恐攻事件後，也不斷傳出有人在捷運亮刀、鬧事事件，讓人相當害怕。





也有人認為其實跟其他國家地區相比，台灣治安總體而言還是很好的，這回散播恐懼的吳姓女子也被警方送辦。

新店分局碧潭所長楊玉暐表示，研判其有謊報之餘，詢後依刑法第171條未指定犯人誣告罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方現在也在各站加強戒備，不敢大意。





