北捷又出事！前科男咆哮「會傷人、要去中山站」 檢方起訴從重量刑

台北市去年（2025）12月19日發生丟擲煙霧彈、隨機砍人案，而一名多次妨害秩序等前科的陳姓男子，同月30日不僅在北車按求助鈴，向旅客謊稱台鐵區間車出軌，更作勢攻擊副站長及其他旅客，甚至衝進台鐵北車售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，且對現場民眾咆哮喊「我會傷人、現在要去中山站」，警方依現行犯逮捕後，台北地檢署今（6）日宣布偵結，並依其涉犯恐嚇公眾等罪嫌提起公訴，並建請從重量刑。

北檢表示，陳嫌明知台北市1219發生丟擲煙霧彈、隨機砍人案後，竟然在同月30 日下午2時48分至2時54分期間， 在台北車站地下3樓三鐵共構區廁所內先按下旅客求助鈴，再前往台鐵與台北捷運連通道，手持文件並大喊「因鳳鳴—桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客 請改搭其他交通工具」等不實訊息，製造恐怖情境。

另，陳嫌更作勢攻擊台北捷運吳姓副站長及其他旅客，再衝進台鐵台北車站售票閘門後按壓排煙緊急按鈕，並持續對現場不特定之人咆哮稱：「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」等語，對不特定搭車民眾及站務人 員以加害生命、身體之事恐嚇，而使不特定之搭車民眾見狀心生畏懼，致生危害於公眾安全。

因此，北檢在同天晚間接獲移送現行犯陳姓被告恐嚇公眾案件，當日內勤值班檢察官於訊問後，認其有反覆實施恐嚇同一犯罪之虞，向台北地院聲請羈押，經北院在12月31日晚間 諭知限制住居並責付家屬，並在今年（2026）1月2日立即分案指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員、檢察官李明哲積極偵辦，並於今日迅速偵查終結，提起公訴。

北檢依其涉犯恐嚇公眾、恐嚇危害安全提起公訴，並審酌陳姓被告已有多次妨害秩序等前科，又近期已有台北捷運及中山商圈無差別攻擊的嚴重駭人事件發生，仍無法自我克制所為本案犯行，造成當時不特定的搭車民眾見狀心生畏懼，建請從重量刑，以示警懲。

